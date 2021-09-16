Сочи предупредили о надвигающемся шторме

Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи с 17 сентября, как проинформировали в пресс-службе горадминистрации, с 17 сентября в городе начнутся дожди, возможен сход селевых потоков.

"На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема",- предупредили в администрации, отметив, что на участке Магри-Веселое возможны смерчи.

В настоящее время городские службы находятся в режиме повышенной готовности.