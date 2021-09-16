Страшное ДТП в Казахстане унесло жизни четырех человек

В результате автоаварии в Мангистауской области погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Еще четверо детей с различными травмами госпитализированы.

Трагедия произошла ночью. Автомобиль Lexus LX 470, за рулем которого находилась 27-летняя девушка, опрокинулся в кювет.

"Всего в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. Пятеро взрослых погибли на месте", - сообщили в управлении здравоохранения региона, передает "Спутник-Казахстан".

Отмечается, что трое детей 2011, 2012 и 2019 годов рождения были доставлены в Жетыбайскую районную больницу. У пострадавших диагностировали многочисленные травмы и переломы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Стоит добавить, что еще одного ребенка, 2013 года рождения, доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Его состояние оценивается как критически тяжелое из-за геморрагического ушиба головного мозга. В настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ.