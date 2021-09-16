Песков сообщил, что не знает, привился ли Путин от гриппа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в бесед с журналистами сообщил, что ему неизвестно о том, прививался ли глава государства Владимир Путин от гриппа.

"Вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться (в настоящее время президент находятся на самоизоляции). Врачи делают все, что необходимо от гриппа. Я традиционно прививаюсь от гриппа, сейчас дождусь прививку и тогда буду прививаться", - сообщил Песков.

Ранее Путин заявил, что самоизолируется, потому что в его окружении были выявлены сотрудники с положительным тестом на коронавирус.