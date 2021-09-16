Массовое отравление детей зафиксировано в Дагестане
В результате отравления неизвестным веществом в Махачкале госпитализированы 16 детей, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Как сообщили в ведомстве, причиной отравления стало распыление старшеклассниками в школьном коридоре неизвестного газового вещества.
"Состояние детей стабильное. В данный момент в школе проводится дезинфекция.
Отмечается, что МЧС направило психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми, родителям сообщили о необходимости обратиться в больницу в случае выявления схожих симптомов.
Вестник Кавказа
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