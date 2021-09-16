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Массовое отравление детей зафиксировано в Дагестане

Массовое отравление детей зафиксировано в Дагестане

В результате отравления неизвестным веществом в Махачкале госпитализированы 16 детей, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Как сообщили в ведомстве, причиной отравления стало распыление старшеклассниками в школьном коридоре неизвестного газового вещества.

"Состояние детей стабильное. В данный момент в школе проводится дезинфекция.

Отмечается, что МЧС направило психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми, родителям сообщили о необходимости обратиться в больницу в случае выявления схожих симптомов.

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Вестник Кавказа

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