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Жителей Армении оставят без новогодних "каникул"

Жителей Армении оставят без новогодних &quot;каникул&quot;

Правительство Армении одобрило проект поправок в закон "О праздниках и памятных днях", согласно которому в стране значительно сокращаются новогодние праздники.

Согласно документу, отдыхать жители страны будут 31 декабря, 1 и 6 января (на Рождество). В данный момент новогодние "каникулы" в Армении длятся с 31 декабря по 7 января включительно, передает Sputnik Армения.

Правительство уверено, что слишком большое количество оплачиваемых нерабочих дней оказывает негативное влияние на экономику страны.

Теперь нововведение должен одобрить парламент Армении.

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Вестник Кавказа

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