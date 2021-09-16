Жителей Армении оставят без новогодних "каникул"

Правительство Армении одобрило проект поправок в закон "О праздниках и памятных днях", согласно которому в стране значительно сокращаются новогодние праздники.

Согласно документу, отдыхать жители страны будут 31 декабря, 1 и 6 января (на Рождество). В данный момент новогодние "каникулы" в Армении длятся с 31 декабря по 7 января включительно, передает Sputnik Армения.

Правительство уверено, что слишком большое количество оплачиваемых нерабочих дней оказывает негативное влияние на экономику страны.

Теперь нововведение должен одобрить парламент Армении.