Донские власти поставят памятник Михаилу Жванецкому

В Ростове-на-Дону будет памятник писателю и сатирику Михаилу Жванецкому, - следует из постановления, опубликованного на портале городской администрации.

Разрешение на строительство монумента, который появится на улице Пушкинской, недалеко от донской государственной публичной библиотеки, дал сити-менеджер города Алексей Логвиненко, - передает "АиФ-Ростов".

На этой улице уже есть памятники писателю Антону Чехову и политику Сергею Кирову, а также бюсты писателей Михаила Шолохова, Виталия Закруткина, Анатолия Калинина и ученого Юрия Жданова, но и появление здесь памятника артисту неслучайно: несмотря на то, что родился писатель в Одессе, именно Ростов-на-Дону стал городом, где он впервые выступил вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко после ухода из театра Аркадия Райкина.

Напомним, Михаил Жванецкий умер в ноябре 2020 года, он был награжден званием Народный артист России.