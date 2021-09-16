В Пятигорске благоустраивают соборную мечеть

В Пятигорске продолжаются работы по благоустройству соборной мечети. Работы ведутся сотрудниками Духовного Управления мусульман Ставропольского края.

Внимание уделяется как внутреннему убранству, так и территории, окружающей мечеть.

Так, напротив главного входа появилась звезда с восемью лучами. Такой символ называется Руб-Аль-Хизб и символизирует порядок, созидание и равновесие. Октагамма используется в Священном Коране, а также на флагах и гербах многих современных мусульманских стран. Вскоре она будет украшена живыми цветами.