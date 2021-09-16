Власти Керчи озвучили стоимость разбитых вандалами ваз Митридатской лестницы

Стоимость двух ваз, разбитых два дня назад ночью на Митридатской лестнице в Керчи, составляет более 900 тыс рублей, - сообщил руководитель ГАУ РК "Дирекция" Илья Алымчев.

"Стоимость двух ваз - 924 тыс рублей. Работы по монтажу - это около 20 тыс рублей", - подчеркнул он, передают "РИА Новости (Крым)".

Столь высокая цена ваз объясняется тем, что они сделаны из эпоксидной смолы с мраморной крошкой по индивидуальному проекту.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", неизвестные разбили несколько ваз на Митридатской лестнице в Керчи.