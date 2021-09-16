Власти Керчи озвучили стоимость разбитых вандалами ваз Митридатской лестницы
Стоимость двух ваз, разбитых два дня назад ночью на Митридатской лестнице в Керчи, составляет более 900 тыс рублей, - сообщил руководитель ГАУ РК "Дирекция" Илья Алымчев.
"Стоимость двух ваз - 924 тыс рублей. Работы по монтажу - это около 20 тыс рублей", - подчеркнул он, передают "РИА Новости (Крым)".
Столь высокая цена ваз объясняется тем, что они сделаны из эпоксидной смолы с мраморной крошкой по индивидуальному проекту.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", неизвестные разбили несколько ваз на Митридатской лестнице в Керчи.
Вестник Кавказа
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