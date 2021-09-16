В Краснодаре простились с Виктором Казанцевым

В Екатерининском кафедральном соборе Краснодара состоялась церемония прощания с генералом армии Виктором Казанцевым, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В соборе завершилась церемония прощания", - сказано в сообщении.

Напомним, что Виктор Казанцев ушел из жизни 14 сентября. Он был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, в 1999 году принимал участие в военных событиях в Дагестане. С 2000 по 2004 годы был Полпредом Президента России в ЮФО.