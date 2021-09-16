Армянский флаг перевернулся на саммите ОДКБ (ФОТО)
Флаг Армении, стоявший на столе наряду с другими в ходе заседания совета глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей Советов безопасности стран ОДКБ в Душанбе, был перевернут.
Соответствующее фото можно найти на сайте ОДКБ, где рядом с флагом сидит секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.
Отметим, что СБ РА опубликовал на своей странице в Facebook снимок, сделанный с аналогичного ракурса. Там флаг установлен правильно.
Напомним, глава МИД Армении Арарат Мирзоян не смог прилететь в Душанбе накануне, как планировал, из-за сломавшегося самолета.
Вестник Кавказа
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