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Армянский флаг перевернулся на саммите ОДКБ (ФОТО)

Армянский флаг перевернулся на саммите ОДКБ (ФОТО)
сайт ОДКБ
Армянский флаг перевернулся на саммите ОДКБ (ФОТО)
сайт ОДКБ - увеличено
Армянский флаг перевернулся на саммите ОДКБ (ФОТО)
FB Совбеза Армении
Армянский флаг перевернулся на саммите ОДКБ (ФОТО)
FB Совбеза Армении - увеличено

Флаг Армении, стоявший на столе наряду с другими в ходе заседания совета глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей Советов безопасности стран ОДКБ в Душанбе, был перевернут.

Соответствующее фото можно найти на сайте ОДКБ, где рядом с флагом сидит секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.

Отметим, что СБ РА опубликовал на своей странице в Facebook снимок, сделанный с аналогичного ракурса. Там флаг установлен правильно.

Напомним, глава МИД Армении Арарат Мирзоян не смог прилететь в Душанбе накануне, как планировал, из-за сломавшегося самолета.

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Вестник Кавказа

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