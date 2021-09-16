Российская армия начала укрепляться С-500

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о завершении госиспытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500. По его словам, в настоящее время ведутся поставки комплекса в Вооруженные силы РФ.

"Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса", - сказал он журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме

Госиспытания ЗРС стартовали в прошлом году. По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.