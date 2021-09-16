В Адыгее несовершеннолетний, дважды ограбивший один дом, ответит в суде
В отношении подростка из Адыгеи, который дважды ограбил один дом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.
В июле этого года несовершеннолетний похитил из дома по улице Пролетарская в станице Гиагинской автомобильные запчасти и спрятал их в своем гараже. На следующий день он повторно обворовал тот же дом, проникнув через незапертое окно.
Преступление было раскрыто по горячим следам, украденное имущество вернули владельцу.
Отмечается, что дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Вестник Кавказа
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