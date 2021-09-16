Минкульт России снял с должности директора Музея обороны Севастополя

Министерство культуры РФ расторгло контракт с директором музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Александром Барковым.

"После консультации с региональными властями ведомство приняло решение завершить сотрудничество с директором ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александром Барковым, назначение которого состоялось ровно год назад. Среди основных причин - непродуманная кадровая политика и отсутствие стратегии развития учреждения", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, передает "Интерфакс".

За год, прошедший после назначения Баркова директором, из музея по разным причинам были уволены почти 50 сотрудников, проверкой этой информации занимается региональная прокуратура.

"Многие музеи смогли сохранить коллективы, найти новые форматы работы, привлекая посетителей. Поэтому ситуация, когда в "мирное время" руководство одного из уникальных федеральных учреждений увольняет десятки сотрудников, категорически неприемлема", - подчеркивается в сообщении.

В то же время на ряд недочетов в работе нового руководства музея обращал внимание министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев. В частности, одно из множества нареканий общественности связано именно с отсутствием достойного участия музея и его представителей в мероприятиях, посвященных значимым датам истории России и Севастополя.

Временно исполнять обязанности руководителя учреждения будет Михаил Смородкин.