В Болгарии ответили Винер-Усмановой на недовольство решением судей на ОИ

Генсек Болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова прокомментировал критические высказывания главы Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной Ирины Винер-Усмановой в адрес судей, работавших на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

По словам Атанасовой, олимпийское золото было завоевано "по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше". "Прежде лучшей была российская команда, сейчас — болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший. Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема", - цитирует собеседницу ТАСС.

Напомним, что болгарская сборная завоевала золото Олимпиады-2020 в командном многоборье, россиянке заняли второе место. По словам Винер-Усмановой, Россию "убрали на два балла вниз".