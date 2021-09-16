Туркменская нефть через Азербайджан в Турцию: почему здесь нет угрозы для России?

На днях любители искать повсюду "турецкую угрозу для России" обратили внимание на новость о поставках туркменской нефти в Турцию. 13 сентября стало известно о договоренности между азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR и швейцарско-нидерландской Vitol о транспортировке почти 1 млн т нефти в год из Туркменистана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Больше всего критиков беспокоит, что раньше туркменская нефть шла через Россию, а теперь пойдет через Азербайджан.

"Закупаемая у Туркменистана нефть ранее шла танкерами через речные и морские порты России до Новосибирска, а дальше уже нефтепроводом. Теперь объемы транспортировки сырья Vitol по данному маршруту могут сократиться в 2 раза, составляя 80 т в месяц", - отмечает портал turkmenistan.gov.tm.

Отдельные телеграм-каналы и СМИ углядели в сокращении поставок нефти из Туркменистана угрозу для российского экспорта в Европу и попытку Турции укорениться в этой стране Средней Азии, присоединив ее к мифическому проекту "Туран".

На самом деле никакой угрозы выдавливания России из Европы нет и в помине. Туркменистан и раньше поставлял свою нефть через Азербайджан. Вот новость от ноября 2018 года – "Азербайджан начал поставлять нефть из Туркменистана в Турцию". Торговля в нефтяной сфере – вещь вполне нормальная. Туркменистан периодически то поставлял, то не поставлял "черное золото" по БТК или же через Россию. Шел торг по цене.

Что касается объемов туркменской нефти, то говорить о какой-либо конкуренции нельзя. Только по нефтепроводу "Дружба" Россия поставляет в Европу 66,5 млн т нефти в год, то есть в 60 раз больше, чем законтрактованный Vitol объем туркменской нефти. Пропускная способность БТД хоть и лежит в районе 50 млн т в год, но заполнить эти объемы Туркменистан едва ли может. По объемам этого вида природного ископаемого Ашхабад занимает лишь 38 строчку, по данным "Лукойла", его запасы оцениваются в 400 млн т. Это означает, что если туркмены полностью заполнят трубу БТД, их резервов хватит всего на 8 лет. Кроме "Дружбы" российская нефть в Европу идет еще по трем трубам с пропускной способностью от 30 до 50 млн т в год.

К тому же, Еврокомиссия поставила цель снизить к 2030 году на 55% выбросы углекислого газа (программа "Fit for 55"). Соответственно, наращивать нефтяной импорт не имеет смысла. Другое дело – газ, который считается экологически чистым топливом. В этом плане Россия является лидером, обеспечивая 40% импорта газа в ЕС. Здесь, действительно, Туркменистан с его четвертым местом в рейтинге газовых держав мог бы создать для России трудности. Но все упирается в доставку. Проложить транскаспийский газопровод Россия и Иран едва ли позволят, сославшись на экологические последствия для Каспия, а сжижать, доставлять по воде и потом разжижать газ слишком дорого.

Отрицать того, что Турция укрепляет связи с тюркоязычными странами, не стоит. С Азербайджаном проводятся военные учения, а Туркменистан начинает поставлять нефть в Турцию. Но видеть в этом прямую угрозу российским интересам – значит преувеличивать влиятельность Анкары и принижать достижения Москвы. Россия остается главным посредником в армяно-азербайджанском конфликте, в Нагорном Карабахе разместились не турецкие, а российские миротворческие силы. Ввиду наращивания угроз из Афганистана Россия теснее сотрудничает со Средней Азией, в частности, с тюркоязычными Казахстаном и Киргизией (по линии ОДКБ). Узбекистан с недавних пор проявляет интерес к евразийским структурам, подумывает вступить в ЕАЭС и провел военные учения со странами ОДКБ - РФ и Таджикистаном.

Любопытно, что некоторые турецкие журналисты считают, что Турция сама находится в уязвимой ситуации из-за военного присутствия России в ее окружении.

"Россия, которая пытается окружить Турцию военной силой из Крыма на севере и Сирии на юге, также использует в качестве оружия взаимные торговые отношения, такие как природный газ, туризм и продукты питания", - пишет газета Türkiye со ссылкой на политолога Сезайи Озчелика.

Что до самой Турции, то на уровне первых лиц Россия воспринимает ее как партнера, реализует с ней множество экономических проектов ("Аккую", "Турецкий поток", С-400) и сотрудничает в решении международных конфликтов – начиная Ливией и Сирией и заканчивая Нагорным Карабахом.