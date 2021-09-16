СНБ Армении закрыла дорогу Герус-Кафан для иранских фур

Полицейские и сотрудники Службы национальной безопасности Армении не пускают фуры из Ирана на дорогу Герус-Кафан, которая в двух местах выходит на территорию Азербайджана. Об этом сообщают армянские СМИ.

По данным Sputnik Армения, иранским дальнобойщикам предлагают воспользоваться объездной дорогой, однако водители считают, что она слишком узка для грузовиков.

Напомним, в тех местах, где трасса Герус-Кафан оказывается на территории Азербайджана, установлены посты. На одном из них азербайджанские полицейские задержали двух водителей из Ирана, нелегально перевозивших грузы в Ханкенди. В пресс-службе МВД Азербайджана пояснили, что граждане ИРИ незаконно въехали на территорию Азербайджана, к ним будут применены меры в соответствии с законодательством АР.