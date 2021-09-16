Под Волгоградом прошли первые учения новой дивизии ЮВО

Подразделения новой 20-й мотострелковой дивизии, сформированной на юге России, провели первые учения в Волгоградской области, - сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Подразделения вновь сформированной 20-й мотострелковой дивизии ЮВО провели первые тактические учения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Батальонные тактические группы одного из сформированных мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии ЮВО провели тактические маневры на общевойсковом полигоне "Прудбой" в Волгоградской области.

"В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, учения начались с приведения мотострелкового полка в полную боевую готовность. Их целью была подготовка и ведение маневренной обороны в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы и тактического воздушного десанта условного противника", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Напомним, наращивание боевых возможностей войск на южном направлении являются симметричным ответом на действия НАТО, пытающегося противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, - сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.