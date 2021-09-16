Расстрелянный в Тбилиси мужчина умер в больнице

Юноша, который накануне был тяжело ранен во время стрельбы в центре Тбилиси, скончался в больнице, сообщили в медучреждении.

20-летний парень был доставлен в Университетскую клинику имени Хечинашвили с несколькими огнестрельными ранениями в области груди. Пациенту провели операцию, однако врачам не удалось его спасти.

Напомним, что стрельба произошла центре Тбилиси. По словам очевидцев, неизвестный произвел не менее 20 выстрелов в юношу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Стрелявшему в юношу грозит до 15 лет тюрьмы.