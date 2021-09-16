Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об изменении правил въезда российских граждан на территорию Турции – начиная с 14 сентября без ПЦР-теста на коронавирус это возможно только для тех, кто привился вакциной "Спутник V".

"Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации "Спутником V" и переболевших", - приводит сообщение АТОР ТАСС.

Те россияне, которые привиты иной вакциной, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или результат теста на антиген.