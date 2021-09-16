Житель Украины нелегально пригнал в Россию на продажу отару овец

Ростовские пограничники задержали в Ростовской области жителя Украины, который в обход пунктов пропуска пригнал на продажу отару овец, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

"В районе населенного пункта Павловка Красносулинского района за нарушение режима госграницы задержан гражданин Украины без документов, удостоверяющих личность, который перегнал из Украины в Россию в обход установленного пропуска более 100 овец для дальнейшей продажи на территории России", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Животных поместили на карантин, а вот в отношении нарушителя границы возбуждено уголовное дело по статье "Пересечение госграницы РФ без документов на право въезда в страну", - отметили в ФСБ региона.