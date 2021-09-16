"Фальсификаторы" молочных продуктов заплатят штрафы в Армении

Молочные продукты, в составе которых вместо молочного жира присутствует заменитель, должны будут продаваться в упаковках с соответствующей надписью и только на отдельных полках в Армении. Проект таких изменений в закон "О торговле и услугах" был одобрен сегодня на заседании правительства.

Нарушителям вынесут предупреждение, за повторное нарушение в течение года им придется заплатить штраф в 30 тыс драмов (около $60), передает Sputnik Армения.

Напомним, несколько месяцев назад начали действовать поправки к техрегламенту ЕАЭС, согласно которому на упаковках продуктов с заменителями молочного жира нельзя писать "молоко", "кефир", "сметана" и т.п.