В России подтвердились еще 19,5 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 19,5 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 19 594 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 611 (8,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 479, в Петербурге - 1 653, в Московской области - 768. В Ставропольском крае новых случаев 357, в Краснодарском крае - 228, в Крыму - 232, в Дагестане - 121, в Кабардино-Балкарии - 68, Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 61, в Чечне - 60, в Адыгее - 51, в Карачаево-Черкесии - 44.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 7 214 520 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 326 человек, за весь период - 6 452 398 человек.

Умерли за сутки 794 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 195 835 россиян.