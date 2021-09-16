Более миллиарда жителей Китая полностью вакцинированы от коронавируса

Власти Китая обеспечили вакцинацию от коронавируса нового типа более 1 млрд человек или порядка 70% населения страны, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"Всего в Китае полностью вакцинированы 1 011 584 000 человек", - приводит заявление ТАСС.

Уточняется, что общее число сделанных прививок от коронавируса превысило 2,16 млрд.

По словам ведущего эпидемиолога страны Чжун Наньшаня, к концу года у жителей КНР будет выработан коллективный иммунитет.