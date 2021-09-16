На таджикско-афганской границе пройдут крупные учения сил ОДКБ

В октябре на таджикско-афганской границе пройдет ряд масштабных военных учений коллективных сил ОДКБ, - объявил сегодня генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений коллективных сил ОДКБ. Это учения сил и средств разведки "Поиск", учения сил и средств материально-технического обеспечения "Эшелон", наши самые крупные учения в этом году - "Взаимодействие" - с коллективными силами оперативного реагирования и "Кобальт". И, кстати, все они пройдут по единому замыслу", - рассказал он, передает ТАСС.

Решения о проведении маневров были приняты в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, - добавил Зась.