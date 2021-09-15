Сегодня, в десятый день месяца тишрей, евреи всего мира отмечают Йом Кипур, то есть День искупления и прощения.

В этом году он начинается 15 сентября за несколько минут до захода солнца и длится сутки, пока не появятся звезды вечером 16 сентября.

В иудаизме это наиболее важный праздник, завершающий Десять дней покаяния, которые определяют судьбу человека на год вперед.

Йом Кипур напоминает о событиях 33-вековой давности, когда во время пребывания в Синайской пустыне евреи создали золотого идола и поклонялись ему. Разгневанный Бог хотел истребить еврейский народ и создать новый. Однако Моисей поднялся на гору Синай и молитвой уговорил Бога отменить приговор. В день Йом Кипура он возвратился с новыми каменными Скрижалями Завета и принес радостную весть: "Простил Я по слову твоему!".

Евреи проводят этот день в посте и молитве, полностью отдаваясь религиозной жизни, искуплению и очищению от совершенных грехов, чтобы подготовиться к Судному дню.

Перед праздником принято просить прощения у друзей и знакомых и давать щедрые пожертвования на благотворительность. В день Йом Кипур нельзя работать, а надо "изнурять душу", соблюдая пять запретов: не есть и не пить, не умываться, не умащивать тело, не надевать кожаную обувь и не вступать в супружескую близость. Празднование также предполагает молитвы и службы в синагоге.

В Израиле на Йом Кипур закрываются пограничные переходы, устанавливается "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа, закрывается воздушное и морское сообщение с внешним миром, не функционируют учреждения и предприятия, магазины и рестораны, весь транспорт, радио и телеканалы останавливают трансляции.