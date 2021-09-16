Одаренные астраханские школьники отправились в речной круиз в Москву

Лучшие ученики Астрахани получили бесплатные путевки в речной круиз "Астрахань-Москва", - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Путешествие на теплоходе "Лев Толстой" продлится 10 дней. Во время него 17 лучших учеников города посетят несколько городов. Их ждет интересная экскурсионная программа, во время которой ребята узнают множество фактов об истории России и выдающихся личностях, познакомятся с памятниками архитектуры, а также смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, викторинах, театральных постановках и спортивных соревнованиях, - передает "АиФ Астрахань".

Впрочем, занятия для них будут продолжаться и во время круиза: ребята смогут стать учениками Школы речника, на занятиях в которой им расскажут о том, как функционируют теплоходы, как осуществляется навигация, какие существуют речные направления и многое другое.

В число участников путешествия попали дети из списка, сформированного школами и предоставленного в министерство образования. В него вошли ученики-отличники, которые имеют особые успехи в учебной, спортивной, культурной деятельности.

В дальнейшем такие путешествия планируется организовывать для возможности дополнительного просвещения астраханских учеников, - добавили в Минобразования региона.