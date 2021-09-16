В анапской многоэтажке загорелся балкон

В одном из жилых домов Анапы вспыхнул пожар, 15 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

"В 09:25 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на балконе многоэтажного жилого дома на площади 10 кв м. В 09:51 пожар локализован на площади 10 кв м. В 10:03 - ликвидация пожара. Было эвакуировано 15 человек, один человек спасен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара было привлечено 16 спасателей и пять единиц техники.