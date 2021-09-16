Германские экологи продолжают жаловаться на "Северный поток-2"

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила еще один запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH), потребовав оценить возможное влияние газопровода "Северный поток-2" на окружающую среду и изменить предыдущее решение. Соответствующее заявление распространили сами активисты.

"DUH опротестовала решение не проводить оценку разрешения на строительство и эксплуатацию", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в предыдущий раз экологи предъявляли такие требования к ведомству в июне, но попытка успеха не имела - как и все до этого.