Мотоциклист получил травму головы при столкновении с грузовиком на Ставрополье

Один человек пострадал в результате автоаварии с участием мотоцикла и грузовика на дороге Ростов-на-Дону – Ставрополь.

В результате аварии мотоциклист, житель Ставрополя, получил травму головы и шеи, водителя мотоцикла спас мотошлем. В краевом УГИБДД ГУ МВД России отметили, что мотоцикл был куплен всего несколько дней назад.

За рулем большегруза также находился местный житель, не являющийся злостным нарушителем ПДД, в момент аварии он был трезв. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.