Глава МИД Армении все-таки добрался на саммит ОДКБ в Душанбе

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян все же прилетел с рабочим визитом в Душанбе, заявил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.

"Министр находится в Душанбе", - цитирует его Sputnik Армения.

В столице Таджикистана Мирзоян примет участие в совместных заседаниях уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности.

Глава МИД должен был вылететь в Душанбе накануне днем, но остался в Ереване из-за неисправности воздушного судна.