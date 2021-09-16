Губернатор Ставрополья сообщил об эпидситуации в регионе

За минувшие сутки в Ставропольском крае было зафиксировано 357 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в регионе заболело 80921 человек.

Об этом сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров. также за отчетный период было зафиксировано 198 случаев выздоровления, за весь период справиться с болезнью уже смогли почти 65 тысяч пациентов.

"Однако, к сожалению, за сутки произошло и несколько летальных случаев. Жертвами болезни стал 21 пациент. Число умерших на Ставрополье достигло 2669", - сообщил Владимиров, выразив глубокие соболезнования родным и близким скончавшихся пациентов.

"Берегите себя и не болейте!" – заключил Владимиров, обращаясь к землякам.