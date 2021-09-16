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Летевший в Москву самолет из Иркутска сел в Новосибирске из-за болезни пассажира

Летевший в Москву самолет из Иркутска сел в Новосибирске из-за болезни пассажира

Командир лайнера "Аэрофлота", выполнявшего сегодня рейс 1443 по маршруту Иркутск - Москва, принял решение совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира, - сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево".

"Пассажир госпитализирован в областную больницу, его состояние удовлетворительное", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Планируется, что самолет вылетит по маршруту в 15:50 местного времени (11:50 мск), в данный момент проводится дополнительный осмотр воздушного судна по причине превышения его посадочного веса.

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