Коронавирусом заразилось более двух тысяч человек за сутки в Грузии

За минувшие сутки в Грузии данным официального сайта StopCov заразились на 2 176 человек. Скончались 43 человека. Всего с начала пандемии в стране выявлено 589 727 случаев заражения, также говорится в сообщении.

"Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 838 пациентов, с начала пандемии – 554 618. Скончались 8 390", - приводит данные Sputnik Грузия.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в республике было проведено 35 400 тестов, в том числе 18 551 на антиген и 16 849 ПЦР-тест.

В ходе прививочной кампании в стране сделано 1 589 024 прививок от коронавируса, в том числе за минувшие сутки – 25 150.