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В Ставрополье столкнулись два грузовика

В Ставрополье столкнулись два грузовика

Недалеко от Ставрополя произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

По предварительным данным, водитель ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся на дороге с ЗИЛом. Тот съехал в кювет и перевернулся.

В результате автоаварии пострадали два человека. Контузию головного мозга и тяжелые травмы получил 68-летний пассажир ЗИЛа. Его доставили в больницу Невинномысска. Ранения получил и 32-летний пассажир ГАЗели.  

Стоит добавить, что 38-летний водитель ГАЗели, который не раз привлекался к ответственности за превышение скорости, не пострадал.

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