Две трети россиян решили повременить с покупкой автомобиля – соцопрос

Почти две трети россиян, собиравшихся в течение ближайшего года приобрести личный автомобиль, решили отложить покупку из-за роста цен, - говорится в исследовании РГС Банка, входящего в группу банка "Открытие".

"Большинство опрошенных (61%) назвали рост цен главным фактором, повлиявшим на их планы по срокам покупки автомобиля. Среди них 34% хотят отложить приобретение машины, чтобы подождать выгодных сезонных предложений, а 27%, наоборот, постараются быстрее купить авто, потому что цены растут с каждым днем", - говорится в исследовании, передает ТАСС.

Так, совершить эту покупку не раньше, чем через 10-12 месяцев, намерены 63% респондентов, 16% - в течение 4-6 месяцев, 14% - в течение 7-9 месяцев, 7% приобретут машину в течение 1-3 месяцев, а годом ранее к покупке авто в ближайшие месяцы были готовы почти в два раза больше опрошенных (12%), а в сроки от 4 до 6 месяцев машину панировала приобрести треть респондентов (29%).

Для 35% при принятии решения сыграла роль нестабильность экономической ситуации, рост ставок по кредитам останавливает 16% опрошенных, а вот приостановка программы льготного автокредитования серьезного влияния на решение о покупке не оказало.Еще одна веская причина - дефицит автомобилей на рынке: приобретение машины до пополнения складов автопроизводителей отложили 7% опрошенных, а 6% - напротив, ускорились с покупкой, пока есть выбор.