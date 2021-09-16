Аэропорт Алматы выбрал нового президента

Алп Ер Тунга Ерсой избран президентом международного аэропорта Алматы, сообщает пресс-служба фондовой биржи Казахстана.

На этом посту он сменил Эркала Кадри Мете. Изменения в составе исполнительного органа внесены 14 сентября 2021 года Советом директоров.

Алп Ер Тунга Ерсой вошел в состав совета директоров

воздушной гавани 2 сентября.

Стоит отметить, что акции Алматы находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи.

Аэропорт Алматы считается самым загруженным транспортным узлом в Центральной Азии. В воздушной гавани имеются две взлетно-посадочные полосы.