Лукашенко оценил международную обстановку

Международная обстановка в этом году не улучшается, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов.

"К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки", - сказал он, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Душанбе.

"По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов", - констатировал белорусский лидер.