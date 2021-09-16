Названа причина аварийной посадки самолета из Антальи в Петербурге

Лайнер авиакомпании "Россия", совершавший накануне рейс из Антальи в Санкт-Петербург, при заходе на посадку врезался в стаю птиц, об этом рассказал представитель перевозчика.

"При заходе на посадку в аэропорт "Пулково" самолет A319, выполняющий рейс SU6694 Анталья-Пулково, попал в стаю птиц. По данной причине произошел выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера", - приводит его слова РИА Новости.

Представитель компании уточнил, что воздушное судно совершило посадку в 22.26, действуя согласно собственным регламентам, воздушная гавань объявила тревогу.

Напомним, накануне вечером Северо-Западная транспортная прокуратура заявила, что прилетевший из Турции лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково" из-за технической неполадки, на борту было 95 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет.