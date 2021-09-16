В астраханском кремле открылась выставка российского футбола

В Астрахани открылась выставка "Славные страницы отечественного футбола", - сообщили в управления пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Экспозиция посвящена становлению и развитию российского футбола, а ее организатором выступил Государственный музей спорта. Астраханский футбол имеет выдающуюся историю. Жители могут гордиться именитым земляком, известным футболистом, вратарем Ринатом Дасаевым, с именем которого связаны громкие спортивные победы в советское время, - отметил губернатор региона Игорь Бабушкин, передает "АиФ Астрахань".

На выставке представлены элементы экипировки игроков, начиная с XX века, наградные детали, фотографии, документы. Астраханцы смогут увидеть копию "Золотого мяча" Льва Яшина, форму нападающего Михаила Семичастного, кепку вратаря Алексея Хомича. Отдельный стенд посвящен современным победам.

Выставка проходит в "Цейхгаузе", посетить ее до 7 ноября 2021 года может любой желающий.