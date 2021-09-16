В Ставрополе закрылся купальный сезон

С сегодняшнего дня в Ставрополе завершился купальный сезон, а Комсомольской пруд готовят к зиме и следующему купальному сезону, информирует пресс-служба администрации города.

Специалистам провести диагностику всех пирсов, детского бассейна и прибрежных зон, законсервировать системы автополива, водяных розеток, всех водоснабжающих точек.

В следующем году в пляжной зоне Комсомольского пруда планируется установка теневых навесов и зонтов, расширение парка прогулочных катамаранов.

В этом году для посетителей пруда удалось провести около 20 спортивных и культурных мероприятий, также отметили в администрации краевой столицы.