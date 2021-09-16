Глава АСА не считает Хабиба лучшим бойцом UFC

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев заяви, что не считает экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом за всю историю организации.

"У каждого есть свое понимание величайшего бойца или боксера. Например, я не считаю Мохаммеда Али величайшим боксером, но считаю его великим человеком. А лучшим боксером я считал тогда Формана. И меня как-то спрашивали про Хабиба, и я сказал, что не считаю его лучшим бойцом за всю историю. А, легковесом? Дайте мне посмотреть боев двадцать разных легковесов, и тогда я отвечу на этот вопрос", - приводит слова Хасиева Sport24.

При этом основатель АСА подчеркнул, что Нурмагомедов является хорошим человеком и ничего против него не имеет.