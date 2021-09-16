Владимир Путин удаленно участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Обращаясь к другим участникам саммита, он пояснил, что его поездку в Душанбе пришлось отменить в последний момент, так как в его окружении были выявлены несколько десятков случаев коронавируса, и в течение нескольких дней ему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильна, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", - напомнил российский лидер.

Путин напомнил, что сразу по окончании, "мягко говоря, поспешного вывода" американских войск и их союзников из Афганистана и захвата власти запрещенным в России радикальным движением "Талибан" главы стран ОДКБ на внеочередном саммите обсудили опасности, возникшие в результате кардинального изменения ситуации в стране.

"Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах", - указал президент РФ.

В саммите, который проходит в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский президент Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский президент Садыр Жапаров, а также генсек ОДКБ Станислав Зась.