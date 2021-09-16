Матвиенко: отношения России и Казахстана можно назвать образцовыми

Сотрудничество Казахстана и России доказало свою эффективность, отношения двух стран можно назвать образцовыми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наши отношения можно по праву назвать образцовыми. Мы высоко ценим достигнутый уровень доверия, взаимопонимания - эта базовая основа помогает преодолевать непростые современные вызовы", - сказала она, выступая в четверг по видеосвязи на Евразийском медиафоруме, который проходит в Нур-Султане.

Далее Матвиенко обратила внимание на то, что в разгар пандемии две страны поддерживали друг друга, проводили консультации, обменивались опытом. В частности, в Казахстане выпускается российская вакцина "Спутник V", что дает возможность внести важный вклад в борьбу с новым коронавирусом.