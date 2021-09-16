Казахстан примет юбилейное заседание Совета ТюркПА

В конце сентября в казахстанском Туркестане пройдет десятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), - сообщила сегодня пресс-служба Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана по итогам встречи ее председателя Нурлана Нигматулина с генеральным секретарем ТюркПА Алтынбеком Мамаюсуповым.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к юбилейной, X, пленарной сессии ТюркПА, которая пройдет 27-28 сентября в столице тюркского мира, городе Туркестане. Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и их палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, и Х пленарное заседание", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Принять участие в мероприятии приглашены и парламентарии Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты (нижней палаты) Олий мажлиса (Верховного совета, парламента).

В ходе юбилейной пленарной сессии депутаты подведут итоги своей работы за первое десятилетие, а также в полномасштабном формате обсудят перспективные направления дальнейшего сотрудничества с учетом актуальных вопросов, - добавил Нигматуллин.

Напомним, десятое пленарное заседание ТюркПА планировалось провести в прошлом году в Казахстане, однако из-за пандемии оно было перенесено на 2021 год.