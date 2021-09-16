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Подозреваемые в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир" схвачены в Ташкенте

Подозреваемые в создании ячейки &quot;Хизб ут-Тахрир&quot; схвачены в Ташкенте

В Ташкенте задержаны десять подозреваемых в создании ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Такое сообщение распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

Спецоперация проводилась в Алмазарском районе столицы.

Как установило следствие, в числе задержанных были ранее судимые за пропаганду идей той же самой террористической организации, через соцсети они поддерживали связи с членами "Хизб ут-Тахрир", объявленными в розыск.

По месту проживания и на смартфонах задержанных найдены материалы экстремистского содержания.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия", - цитирует сообщение МВД Sputnik Узбекистан.

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