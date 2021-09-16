С выходными на Кубань придут ливни и похолодание

К предстоящим выходным жителей Краснодарского Края ждет похолодание, - говорится в прогнозе погоды, предоставленном синоптиками Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня и завтра, 16-17 сентября, в краевом центре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура днем достигнет 25 градусов тепла, а ночью упадет до 14. В крае в эти дни также переменная облачность, но местами возможен кратковременный или сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра могут достигать 14 м/c. Температура днем 20-25, а ночью показатели опустятся до 11 со знаком плюс, - передает портал Юга.ру.

В Туапсинском районе местами дождь с грозой. В Новороссийске порывы ветра до 23 м/c.

Ситуация сохранится и на выходных, 18-19 сентября. Синоптики прогнозируют на Кубани облачную погоду с дождем, грозами и порывами ветра до 14 м/c. Днем температура составит 21-26 тепла, а ночью может упасть до 9 градусов.

Сильные грозы в крае прогнозируют и специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при МЧС России. По мнению специалистов, это может привести к размыву почв и горных пород, что в свою очередь приведет к чрезвычайной ситуации.