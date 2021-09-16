Узбекские предприниматели получили налоговые льготы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о предоставлении новых налоговых льгот индивидуальным предпринимателям.

Так, с 1 октября 2021 года отменяется обязательство по сдаче налоговым органам отчетности индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах, - передает Podrobno.uz.

Помимо этого, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ставка социального налога, установленного для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в районах республики за исключением Ташкента, будет определяться с уменьшением ее в два раза в размере 50% базовой расчетной величины.

Также президент страны предоставил Торгово-промышленной палате полномочия по подтверждению обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникающих в рамках местных договоров.

Напомним, что накануне власти Узбекистана внесли ряд изменений в Налоговый кодекс Узбекистана.