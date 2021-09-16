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Туркменистан станет наблюдателем в ВТО

Туркменистан станет наблюдателем в ВТО

Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) в качестве наблюдателя: соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно процедурам вступления в ВТО, этот вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания Генерального совета организации, - передает "Хабар 24".

В Ашхабаде уверены, что получение статуса наблюдателя в ВТО поможет развитию национальной экономики страны.

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Вестник Кавказа

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