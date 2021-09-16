Талибы попросили разморозить финансовые активы Афганистана

Представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забихулла Муджахид в интервью японскому телеканалу NHK призвал международное сообщество признать их временное правительство и разморозить финансовые активы Афганистана.

"Мы хотим построить хорошие отношения с международным сообществом посредством дипломатии. Все, что пойдет на пользу Афганистану, пойдет на пользу и международному сообществу, и стабильность Афганистана важна для всего мира", - цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал.

Также Муджахид призвал международное сообщество признать правительство движения "Талибан" и разморозить заграничные финансовые активы Афганистана, особенно подчеркнув, что нынешнее правительство является лишь временным, а дискуссия о том, как сделать его более всесторонним и инклюзивным, продолжается, - говорится в сообщении.