Жителей столичного региона ждут морось и холод

Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидаются сегодня в столичном регионе, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в Москве сегодня обусловится слабым влиянием высокой ложбины циклона. Ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами будет моросить небольшой дождь, ветер будет дуть холодный, северный, его скорость составит 3-8 м/с. Температура воздуха составит плюс 9-11, по области плюс 7-12", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Температурные показатели по региону на пять градусов ниже климатической нормы. А вот атмосферное давление будет меняться мало – оно составит 750 мм рт ст, что заметно выше нормы, - добавил синоптик.